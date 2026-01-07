“El decreto no está escrito en piedra”: Gobierno reitera llamado al diálogo con la COB

El viceministro de Tesoro y Crédito Público, Cristian Morales, manifestó este miércoles que la convocatoria para establecer un diálogo con la Central Obrera Boliviana (COB) está abierta, por lo que reiteró la invitación al sector que se encuentra movilizado.

La autoridad señaló que, si bien el decreto puede ser perfeccionado y modificado, es importante que este tratamiento se dé en el marco de un diálogo respetuoso.

“Nosotros entendemos que el decreto es perfectible, no está escrito en piedra, podemos generar algunos cambios, pero en un marco de un diálogo, respetuoso en el cual podamos entendernos ambas partes”, manifestó Morales.

Así mismo, anunció que se iniciará la socialización y tratamiento del decreto en mesas de trabajo con varios sectores, que entienden la importancia del diálogo para poder salir de la crisis que actualmente se encuentra el país.

La autoridad afirmó la importancia de poder agilizar el diálogo, señaló que si bien algunos artículos están observados se escuchará a los sectores que tienen dichas observaciones para poder subsanarlas si el caso lo amerita.

“Entendemos que los sectores como los comerciantes tienen algunas observaciones a algunos artículos, sobre importaciones de prendas de vestir pero esos temas lo empezaremos a ver a partir de hoy por la mañana”, afirmó Morales.

La autoridad hizo un llamado al sector movilizado, para que puedan sentarse a la mesa de diálogo dejando las posturas cerradas para buscar una solución al conflicto, que hoy genera perjuicio a la población.

“Nosotros estamos abiertos para escucharlos y ver cuáles son sus preocupaciones, pero cuando entramos a una mesa de diálogo donde no te escuchan y se ven posturas extremadamente cerradas es difícil poder hallar el camino”, afirmó Morales.

