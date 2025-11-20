“¡Lo humilló!”, dijo la hermana del estudiante que perdió la vida en Quillacollo

Un profundo dolor embarga a la familia de Richard, un adolescente de 14 años que murió este miércoles en circunstancias que ya están siendo investigadas por la Policía y la Fiscalía. Los familiares acusan que, horas antes del hecho, el menor habría sido expuesto y humillado públicamente por un profesor delante de todo el colegio durante una formación cívica en Quillacollo (Cochabamba).

Su hermana, visiblemente afectada durante el velorio, relató entre lágrimas lo que habría ocurrido la jornada anterior en la unidad educativa. “Ayer en el colegio nos ha hecho formar a todos, a todo el colegio. Y el profesor lo ha gritado en el micrófono: ‘Richard, el peor estudiante del colegio’”, denunció. La joven explicó que escuchar eso frente a cientos de compañeros provocó un impacto emocional fuerte en su hermano. “Fue una humillación, una humillación delante de todo el colegio”, insistió.

La familia contó que, tras el acto, Richard regresó a casa mientras sus padres estaban trabajando. “Él se adelantó y tomó esta dura decisión”, dijo la hermana, aún en shock. Aseguró que aunque Richard tenía dificultades en algunas materias, siempre recibía apoyo en casa: “Le iba mal en sus notas, pero le ayudábamos. Cada vez le ayudábamos”.

Entre los detalles más dolorosos, la hermana mencionó otra frase que asegura haber escuchado del mismo profesor: “Dijo que parecía que ni mamá tenía, que solo tenía una hermana, pero yo estoy en quinto y mi hermana en cuarto. Ni sabía lo que estaba diciendo”.

La familia describió a Richard como un joven cariñoso, con sueños y aspiraciones claras. “Le gustaba la música y siempre decía: ‘Mamá, yo voy a ir al cuartel’. Él quería ser militar”, recordó su hermana.

Los familiares aseguran que, hasta ahora, no recibieron una explicación formal por parte de la unidad educativa. “No nos han dicho nada”, lamentó la hermana, mientras la madre y el padre exigían que cualquier información académica o advertencia sobre la situación escolar del menor debió ser comunicada directamente a la familia, y no expuesta públicamente.

Mientras tanto, las autoridades educativas y policiales ya han comenzado a recolectar declaraciones para determinar qué ocurrió realmente durante la formación del Día del Hombre, donde presuntamente se habría mencionado su desempeño escolar frente a todo el estudiantado.

Mira la programación en Red Uno Play