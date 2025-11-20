Entre llantos, flores y pancartas, la comunidad de Chulumani (La Paz) despidió este jueves a Tanya Rosy Choque Mejía, la adolescente de 13 años cuyo trágico fallecimiento ha conmocionado al municipio. El féretro de la menor fue llevado desde su hogar hasta la iglesia local, donde se realizó la misa de cuerpo presente, antes de ser trasladado al cementerio para su entierro.

Tanya Rosy Choque Mejía, de 13 años, fue hallada sin vida en un barranco de Chulumani, La Paz, tras desaparecer el 15 de noviembre cuando salió a comprar material escolar. Bryan M., de 25 años, fue detenido como presunto responsable; confesó haber estado con la menor, trasladar su cuerpo en un yute y aseguró que se encontraba en estado de ebriedad. Las autoridades continúan la investigación, mientras la comunidad exige justicia por la trágica muerte de la adolescente.

Vecinos y pobladores acompañaron a la familia doliente portando arreglos florales y mostrando su apoyo en medio de un ambiente cargado de tristeza e indignación. “Es imposible no sentir el dolor de sus padres y familiares, todos estamos con el corazón roto”, comentó un vecino mientras seguía la procesión.

La emoción se intensificó cuando los asistentes observaban cómo el féretro era cargado entre sollozos, mientras algunos clamaban justicia por la joven y exigían sanciones para Bryan M., el presunto responsable de la muerte de Tanya Rosy. La comunidad recordó a la adolescente como una niña alegre y llena de vida, cuya partida ha dejado un vacío imposible de llenar.

El caso, que ha mantenido en vilo a Chulumani desde su desaparición el pasado 15 de noviembre, sigue siendo investigado por las autoridades. Sin embargo, la despedida de Tanya Rosy dejó al descubierto el impacto profundo que la tragedia ha tenido en la comunidad, unida hoy en llanto, dolor y exigencia de justicia.

