Angustia en Cochabamba: hallan rastros de sangre en caso del joyero desaparecido

La Policía y los familiares de Óscar Luís Porco Calle realizaron un rastrillaje en la zona de Carcaje, en Cochabamba, en el marco de la investigación por la desaparición del joyero, ocurrida el pasado 30 de diciembre.

Durante el operativo, una pista condujo a los equipos hasta un sector donde se hallaron piedras y una bolsa de cemento con rastros de sangre, evidencias que fueron colectadas y enviadas a análisis para determinar su origen y tipo.

Óscar Porco desapareció luego de dirigirse a un negocio ubicado en la avenida San Martín, alrededor de las 8:30 de la mañana. Según información extraoficial, el joyero llevaba consigo oro valuado en cerca de medio millón de bolivianos.

El propietario del local indicó que atendió a Porco en varias ocasiones esa mañana, sin embargo, aseguró que en su última visita nunca llegó a ingresar, momento desde el cual se le perdió completamente el rastro.

Este martes se cumplió una semana de su desaparición, mientras la angustia de la familia crece y las investigaciones continúan. La Policía no descarta ninguna hipótesis y mantiene activos los operativos de búsqueda.

La familia pidió el apoyo de la ciudadanía y habilitó líneas de contacto para cualquier información que ayude a dar con su paradero. WhatsApp: 758-40001 - Emergencias: 911

