Cochabamba: Investigan como homicidio culposo la muerte de un trabajador en fábrica

El Ministerio Público investiga como homicidio culposo la muerte de Abraham L. P. R., trabajador que perdió la vida tras resultar gravemente herido en una deflagración registrada al interior de la fábrica de explosivos de la empresa FANEXA, ubicada en el municipio de Santiváñez, en Cochabamba.

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, informó que la investigación se inició de oficio, luego de que se conociera que el hecho no fue reportado oportunamente ni a la Policía ni al Ministerio Público.

“Inicialmente el hecho no fue dado a conocer a las autoridades. La investigación se activó cuando los familiares de las víctimas advirtieron lo ocurrido. De inmediato se procedió a tomar declaraciones a los administradores de la fábrica, quienes confirmaron que se produjo una deflagración que dejó a dos trabajadores heridos”, explicó Tejerina.

Según el reporte fiscal, ambas víctimas fueron evacuadas a diferentes centros médicos. Posteriormente, el asesor legal de la empresa informó que uno de los trabajadores falleció mientras se encontraba internado, producto de la gravedad de sus lesiones.

La fiscal asignada al caso, Beatriz Saavedra, ordenó el levantamiento legal del cadáver y la correspondiente autopsia médico legal, la cual determinó como causa de la muerte un shock hipovolémico hemorrágico, coagulación intravascular diseminada y necrosis pulmonar, hepática y gástrica, provocadas por quemaduras de segundo grado en aproximadamente el 90% del cuerpo.

En tanto, la segunda persona herida fue dada de alta, ya que sus quemaduras no revestían gravedad.

El caso continúa en plena etapa de investigación, bajo la dirección funcional del Ministerio Público, con el objetivo de establecer responsabilidades penales por este hecho ocurrido en una industria de alto riesgo.

Mira la programación en Red Uno Play