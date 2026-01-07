“Mi hermano entregó dinero y no volvió”: familia busca al joyero desaparecido en Cochabamba

Este martes se cumple una semana de la desaparición de Óscar Luis Porco Calle, un joyero cochabambino de quien no se tiene noticias desde la mañana del 30 de diciembre, cuando salió rumbo a un negocio ubicado en la avenida San Martín, alrededor de las 08:30.

De acuerdo con información extraoficial, Porco llevaba consigo oro valuado en aproximadamente medio millón de bolivianos, lo que incrementa la preocupación de sus familiares y de las autoridades.

El propietario del negocio al que presuntamente se dirigía indicó que atendió al joyero en varias ocasiones esa mañana; sin embargo, aseguró que la última vez ya no llegó a su local, lo que genera dudas sobre su recorrido final.

El hermano de Óscar, quien lo acompañó para realizar una transacción de compra y venta de oro, relató que su familiar entregó una suma de dinero, sin sospechar que algo pudiera ocurrir. Horas después, se enteró de que había desaparecido.

“Mi hermano confió, entregó el dinero y luego no volvió. Nunca imaginamos que algo así pasaría”, señaló con preocupación.

Actualmente, la Policía activó la búsqueda, mientras que la familia pide la colaboración de la ciudadanía. Cualquier información que ayude a dar con su paradero puede ser comunicada al WhatsApp 758-40001 o al 911.

