Ordenan sorpresivamente el repliegue de equipos de seguridad de autoridades judiciales

Una orden sorpresiva emitida por la Policía Boliviana, a través del Comando Departamental de Chuquisaca, dispuso el repliegue inmediato de los equipos de seguridad asignados a altas autoridades judiciales con sede en la ciudad de Sucre.

La instrucción, conocida este martes mediante un memorándum interno, alcanza a los edecanes y personal policial que brindaban resguardo al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.

La medida, considerada poco usual, generó preocupación en el ámbito judicial, especialmente por la delicada coyuntura que atraviesa el país y los casos de alto perfil que actualmente se encuentran en investigación o trámite.

Autoridades judiciales expresaron su inquietud y señalaron que, debido a la naturaleza sensible de sus funciones, es fundamental contar con seguridad permanente que garantice el normal desarrollo de su labor y la integridad de quienes administran justicia.

Hasta el momento, no se ha emitido una explicación oficial sobre los motivos que derivaron en el repliegue del personal de seguridad, lo que incrementa la incertidumbre en el sector judicial.

