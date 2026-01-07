TEMAS DE HOY:
Incendio en un edificio Mujer agredida violentamente Evo Morales

24ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Ordenan sorpresivamente el repliegue de equipos de seguridad de autoridades judiciales

La orden fue emitida mediante un memorándum al Comando Departamental de Chuquisaca y generó inquietud por el contexto de conflictividad y los casos sensibles en curso.

Silvia Sanchez

06/01/2026 22:22

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Chuquisaca, Bolivia

Escuchar esta nota

Una orden sorpresiva emitida por la Policía Boliviana, a través del Comando Departamental de Chuquisaca, dispuso el repliegue inmediato de los equipos de seguridad asignados a altas autoridades judiciales con sede en la ciudad de Sucre.

La instrucción, conocida este martes mediante un memorándum interno, alcanza a los edecanes y personal policial que brindaban resguardo al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.

La medida, considerada poco usual, generó preocupación en el ámbito judicial, especialmente por la delicada coyuntura que atraviesa el país y los casos de alto perfil que actualmente se encuentran en investigación o trámite.

Autoridades judiciales expresaron su inquietud y señalaron que, debido a la naturaleza sensible de sus funciones, es fundamental contar con seguridad permanente que garantice el normal desarrollo de su labor y la integridad de quienes administran justicia.

Hasta el momento, no se ha emitido una explicación oficial sobre los motivos que derivaron en el repliegue del personal de seguridad, lo que incrementa la incertidumbre en el sector judicial.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD