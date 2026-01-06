Un violento hecho delictivo se registró a plena luz del día en el municipio de Quillacollo, donde dos delincuentes armados ingresaron a un domicilio particular, golpearon a una mujer y robaron Bs 25.000.

De acuerdo con el informe preliminar, el asalto ocurrió la mañana del 31 de diciembre, cuando dos antisociales armados con armas de fuego irrumpieron en la vivienda y comenzaron a revisar los ambientes en busca de dinero y objetos de valor.

Dentro del inmueble se encontraba una mujer, quien fue reducida y agredida físicamente con la culata del arma, para posteriormente ser intimidada mientras los delincuentes continuaban con la búsqueda. Finalmente, los sujetos lograron encontrar Bs 25 mil, tras lo cual huyeron del lugar con rumbo desconocido.

La Policía inició un operativo de investigación y búsqueda para dar con los responsables del hecho, quienes hasta el momento no han sido identificados.

En tanto, los vecinos de la zona expresaron su preocupación por el incremento de hechos de inseguridad y pidieron mayor presencia policial y patrullajes constantes, especialmente en horarios diurnos, cuando las familias se sienten más vulnerables.

