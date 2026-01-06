Gobierno niega persecución a dirigentes: “no hay desaparecidos ni órdenes de aprehensión”

El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, afirmó este martes que no existe persecución política ni policial contra dirigentes sociales que participan en las movilizaciones contra el Decreto Supremo 5503. Sin embargo, aclaró que sí se investigan hechos violentos, el uso de explosivos y el financiamiento de las protestas.

“Se ha dicho que hay persecución policial, desaparecidos y seguimientos a dirigentes. Eso es falso”, sostuvo Oviedo en conferencia de prensa. “Existen 12 personas detenidas como resultado de actos vandálicos y violentos ocurridos ayer, donde incluso dos ciudadanos ajenos al conflicto resultaron heridos por explosiones de dinamita”, precisó.

La autoridad descartó la existencia de órdenes de aprehensión contra dirigentes, aunque explicó que, cuando se cometen delitos en flagrancia —como el uso de explosivos que dañan infraestructura pública—, la Policía actúa conforme a ley.

Oviedo también negó categóricamente que existan personas desaparecidas.

“No existe ningún desaparecido. Queremos desmentirlo de manera clara. En democracia no hay desaparecidos”, afirmó.

Asimismo, reiteró la predisposición del Gobierno al diálogo y aseguró que el dirigente Argollo no es objeto de persecución alguna.

“Le he vuelto a manifestar nuestra voluntad de diálogo. Él está tranquilo, nadie lo está siguiendo. No hay ninguna instrucción del Ministerio Público ni del Gobierno para perseguir o detener dirigentes”, enfatizó.

Finalmente, el ministro señaló que la Policía continúa con operativos para identificar la tenencia de artefactos explosivos y establecer el origen de los recursos que financian las movilizaciones.

“Estamos investigando el financiamiento con el que estas personas se mantienen lejos de sus hogares, generando desorden, zozobra y violencia en la ciudad de La Paz”, concluyó.

