¿Tu bebé nacerá en enero? Estos nombres serán tendencia según la inteligencia artificial

La lista de los nombres más elegidos, según la inteligencia artificial, que analiza tradición, significado y tendencias globales para ayudar a los padres en esta importante decisión.

Silvia Sanchez

06/01/2026 14:53

Foto: Adobe Stock
Elegir el nombre de un hijo es una de las decisiones más importantes para una familia. Además de la tradición y el significado, los padres buscan sonoridad, originalidad y que el nombre pueda acompañar al niño toda su vida. Hoy, la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta clave para esta elección, ofreciendo sugerencias basadas en datos globales y tendencias actuales.

La IA analiza registros civiles, redes sociales y foros de maternidad para detectar cuáles son los nombres más populares y prever cuáles se mantendrán vigentes. También aporta información sobre el origen, variantes culturales y compatibilidad con apellidos, evitando modas pasajeras o repeticiones familiares.

Según estos análisis, los nombres masculinos que destacan para 2026 son Mateo, Liam, Noah, Thiago y Gael.

  • Mateo: Fuerte presencia internacional y significado bíblico; clásico y seguro.

  • Liam y Noah: De raíces anglosajonas, cortos, modernos y de fácil pronunciación.

  • Thiago: Popular en países hispanohablantes y portugués; refleja estilo contemporáneo.

  • Gael: De origen celta, fresco y adaptable a diferentes culturas.

La IA también detecta que los factores culturales y las tradiciones familiares influyen fuertemente en la elección de nombres. En países hispanohablantes, Santiago, Alejandro y Diego siguen siendo favoritos por su peso histórico y familiar.

Además, las tendencias mediáticas y las figuras públicas juegan un papel importante: futbolistas, actores y músicos impulsan la adopción de nombres como Thiago, Noah o Gael, conectando a los padres con lo que está de moda en el mundo digital y cultural.

Por último, la inteligencia artificial permite anticipar la permanencia de ciertos nombres en el tiempo. Mientras opciones clásicas como Mateo y Santiago mantienen su estabilidad, nombres como Gael o Liam podrían marcar tendencia durante algunos años antes de que nuevas alternativas tomen la delantera.

