Cámaras obligatorias y más control: Educación activa nuevas medidas de seguridad en colegios

La Resolución Ministerial 01/2026, que regula la gestión educativa 2026, incorpora nuevas disposiciones de seguridad obligatorias para proteger a los estudiantes en unidades educativas fiscales y de convenio.

Entre las principales medidas, se establece que los colegios deberán gestionar ante los Gobiernos Autónomos Municipales la instalación de cámaras de vigilancia, como parte del cumplimiento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

Cámaras de vigilancia obligatorias

El artículo 72, inciso 2, de la norma señala de manera expresa:

“Las direcciones de unidades educativas fiscales y de convenio deberán gestionar, de manera obligatoria, ante los Gobiernos Autónomos Municipales la instalación de cámaras de vigilancia”.

La disposición busca prevenir hechos delictivos y reforzar la seguridad dentro y en los alrededores de los establecimientos educativos.

Señalización y presencia policial en zonas de riesgo

La resolución también establece que los colegios ubicados en zonas de alto tráfico vehicular o con deficiente iluminación deberán coordinar acciones conjuntas con:

Juntas escolares de padres y madres

Consejos Educativos Social Comunitarios

Policía Boliviana

Gobiernos municipales

Estas coordinaciones permitirán solicitar:

Presencia policial en horarios de ingreso y salida

Instalación de señalización vial

Rompemuelles, pasarelas y barandas de seguridad

Mejor iluminación pública

Control estricto al transporte escolar

En caso de que la unidad educativa cuente con servicio de transporte escolar, el director será responsable de exigir el cumplimiento estricto de los requisitos legales, entre ellos:

Certificación de la Unidad Operativa de Tránsito

Autorización municipal vigente

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)

Certificados REJAP y CENVI actualizados del conductor

Distintivos visibles de “transporte escolar”

Licencia de conducir acorde a la normativa vigente

Objetivo de la medida

Con estas disposiciones, el Ministerio de Educación busca garantizar entornos escolares más seguros, reducir riesgos en el traslado de estudiantes y prevenir hechos de violencia o accidentes, tanto dentro como fuera de los colegios.

