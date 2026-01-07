¿Qué observan los padres sobre las nuevas normas educativas 2026?

Los padres de familia de colegios particulares expresaron una posición crítica y a la vez propositiva frente a las restricciones establecidas por el Ministerio de Educación para el retorno a clases 2026, contempladas en la Resolución Ministerial 01/2026. Así lo manifestó este miércoles Ernesto Suárez, representante nacional del sector, durante una entrevista con Red Uno, donde advirtió que varias disposiciones no se cumplen en la práctica, especialmente en el ámbito económico.

Suárez explicó que muchas de las medidas ya habían sido sugeridas anteriormente por los padres de familia, como la restricción del uso de celulares dentro de las aulas. Señaló que los estudiantes deben acudir a los colegios con el objetivo principal de estudiar y no de utilizar dispositivos móviles durante las clases, aunque aclaró que estos deberían permitirse fuera del aula para fines de comunicación con los padres.

“Nosotros vemos positiva la restricción del uso de celulares, pero dentro de las aulas, y esto se confirmó en la Resolución 01/2026, porque se vio que muchos niños hacían transmisiones en vivo dentro de los cursos; es importante que se tenga claro que al colegio se va a estudiar, sin embargo, el celular también es un modo de comunicación con los padres de familia”, manifestó Suárez.

Añadió que, en situaciones excepcionales, el uso del celular debería permitirse bajo control y con responsabilidad por parte de los estudiantes.

Respecto al uso de uniformes, indicó que existe una postura dividida entre los padres: algunos consideran que fomenta la disciplina, mientras que otros advierten que hay unidades educativas que continúan obligando a su uso, pese a las restricciones, lo que podría generar conflictos y debe ser abordado mediante el diálogo.

En cuanto a la prohibición de viajes escolares, señaló que los padres están de acuerdo debido a los riesgos que implican estas actividades. “En muchos casos, estos viajes terminan en tragedias, por eso vemos positiva esta restricción”, sostuvo.

Sin embargo, uno de los puntos que mayor molestia generó es la suspensión de los actos de graduación en los niveles inicial y primaria. Suárez afirmó que estas actividades tienen un fuerte componente sentimental y familiar, además de que los gastos son asumidos íntegramente por los padres.

“Lo que causó preocupación y molestia es la suspensión de los actos de graduación para inicial y primaria, ya que somos los padres los que erogamos los gastos para estas actividades; hay muchos sentimientos encontrados que la ministra de Educación no conoce, por lo que debería tener encuentros para conocer estos detalles”, afirmó.

Finalmente, denunció el incumplimiento de la normativa sobre el congelamiento de pensiones en colegios privados. Aseguró que muchos establecimientos obligan a los padres a firmar contratos con cláusulas abusivas que contemplan incrementos posteriores, bajo amenaza de retirar a los estudiantes.

“Si bien la normativa establece el congelamiento y que el tema se abordará en abril mediante una comisión de evaluación, eso no se cumple. Uno llega al colegio privado y, si no firma un contrato de adhesión con una cláusula abusiva que establece un incremento en mayo, le dicen que saque a su hijo y se vaya a otro colegio”, denunció Suárez.

Estas son las 11 restricciones establecidas por el Ministerio de Educación

Uso de celulares en aula: Prohibido para estudiantes y maestros durante clases. Solo se permite el uso de computadoras con fines pedagógicos específicos. Ingreso y permanencia en colegios: Las unidades educativas no pueden retener a estudiantes dentro o fuera del establecimiento y deben garantizar un ingreso seguro. Excursiones y actividades: Requieren autorización del director o director distrital, fines educativos y permiso escrito de padres o tutores. Viajes de promoción: Prohibidos en todos los niveles educativos. Uso de uniforme: No es obligatorio. Ningún estudiante puede ser impedido de ingresar por no portar uniforme. Pensiones en colegios privados: Se congelan durante la gestión 2026. Cualquier ajuste será evaluado en abril por una comisión técnica. Actos de graduación: Prohibidos en nivel inicial y sexto de primaria. Solo permitidos para bachilleres. Compra de uniformes y útiles: Prohibido obligar a padres a comprar en proveedores específicos o exclusivos. Actividades fuera del currículo: Direcciones distritales y departamentales no pueden imponer actividades que reduzcan los días efectivos de clase. Consumo de alcohol y drogas: Prohibido el consumo de tabaco, alcohol y estupefacientes en unidades educativas y sus inmediaciones. inscripción de estudiantes: Prohibido rechazar inscripciones por discapacidad, talento extraordinario o trastornos del espectro autista.

