Educación

Esta es la convocatoria para postular a becas de universidades privadas del Ministerio de Educación

La convocatoria "Becas Sociales 2026" permite a bachilleres destacados registrarse de forma 100% virtual hasta este viernes 9 de enero, Conozca todos los detalles.

Red Uno de Bolivia

06/01/2026 13:04

Bolivia

Con el fin de garantizar la continuidad de estudios superiores, el Ministerio de Educación de Bolivia ha puesto en funcionamiento el portal oficial de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) para que bachilleres de todo el país postulen a las Becas Sociales en universidades privadas e institutos técnicos.

Esta plataforma digital permite a los estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio acceder a una oferta académica que incluye licenciaturas y carreras técnicas superiores sin costo de matrícula ni mensualidades.

¿Cómo y dónde postular?

El proceso es sencillo y gratuito. Los bachilleres interesados deben ingresar al siguiente enlace directo para completar su registro: dgesu.minedu.gob.bo - Convocatoria Becas 2026

En este portal, los usuarios no solo encontrarán el formulario de postulación, sino también el reglamento oficial y el repositorio de preguntas para la prueba académica, permitiendo que los jóvenes se preparen adecuadamente para el examen que se rendirá entre el 20 y 24 de enero.

Fechas críticas del proceso:

  • Cierre de inscripciones: Viernes 9 de enero de 2026.
  • Prueba Académica: Del 20 al 24 de enero (presencial y digital).
  • Publicación de resultados: 26 de enero de 2026.
  • Inicio de clases: A partir del 2 de febrero, según el calendario de cada institución.

Convocatoria:

