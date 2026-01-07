¿Subirán las pensiones escolares en colegios privados de Cochabamba?

Los colegios particulares de Cochabamba ratificaron su intención de incrementar las pensiones escolares para la gestión 2026, argumentando que necesitan cubrir costos operativos y el aumento salarial establecido por el salario mínimo nacional.

El representante de la Asociación de Colegios Privados de Cochabamba (Andecop), Genaro Durán, explicó que las unidades educativas privadas enfrentan una presión económica creciente, especialmente por el incremento obligatorio de sueldos al personal docente.

“Las unidades educativas privadas tenemos la necesidad de ajustar las pensiones para cubrir gastos y los nuevos salarios. El Ministerio de Educación no tiene competencia para congelar las pensiones en colegios particulares; esa tuición corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas”, afirmó.

Durán detalló que los directores están obligados a incrementar hasta en un 20% los salarios de los profesores entre enero y marzo, conforme a la normativa vigente, y cuestionó de dónde deben obtener esos recursos si las pensiones permanecen congeladas.

“Si no cumplimos con el pago del salario mínimo nacional, categorías y bono de antigüedad, podemos ser sancionados por el Ministerio de Trabajo. Además, aún existen padres de familia que no cancelaron las mensualidades de la pasada gestión”, sostuvo.

El representante de Andecop también comparó los ingresos del sector, señalando que los maestros de unidades fiscales perciben casi el doble de lo que ganan los docentes de colegios particulares, mientras que el Gobierno —según indicó— ha restringido reiteradamente el incremento de pensiones.

Pese a ello, Durán aseguró que se buscará el consenso con los padres de familia, priorizando incrementos moderados que no impacten de forma significativa en la economía familiar.

“Las pensiones se incrementarán, pero cada colegio está realizando su propio estudio económico. Vamos a dialogar con los padres de familia. Generalmente, cuando un padre elige una unidad educativa de confianza, se logra un consenso”, sostuvo.

