Rally Dakar: piloto sobrevive a un brutal accidente en carrera (Video)

La quinta etapa del Rally Dakar vivió un momento dramático cuando Jesús Calleja y su copiloto Edu Blanco sufrieron un accidente de alta velocidad que los obligó a abandonar la competencia. El vehículo del equipo español volcó tras impactar con un bache no señalado en la hoja de ruta, conocido como “peligro 3”, mientras circulaban por una pista recta en el desierto.

El incidente se produjo después del kilómetro 271, cuando el Santana del equipo español estaba a solo 17 minutos del líder de la etapa. La falta de advertencia sobre el obstáculo generó críticas hacia la organización, que movilizó rápidamente equipos de rescate y servicios médicos. Calleja y Blanco pudieron salir por sus propios medios, y aunque sufrieron golpes y hematomas, no presentan lesiones graves.

Previo al accidente, la dupla española mostraba un desempeño positivo, habiendo alcanzado su mejor posición en la competencia en etapas anteriores. Calleja, aventurero y presentador conocido, había expresado días antes su preocupación por la seguridad en los tramos polvorientos y la forma en que se establecía el orden de salida de la categoría Ultimate.

Tras el siniestro, el piloto leonés destacó que la combinación de vehículos lentos delante y un obstáculo no marcado aumentó el riesgo del tramo. La organización del Dakar ya colocó personal con chalecos en la zona afectada para prevenir nuevos incidentes.

El accidente no solo interrumpió la participación del equipo español, sino que también reavivó el debate sobre las condiciones de seguridad y la gestión de los tramos más peligrosos del Rally Dakar, considerado uno de los desafíos más exigentes del automovilismo mundial.

Mira la programación en Red Uno Play