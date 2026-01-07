Retorno a clases 2026: conozca los precios de uniformes y mochilas

A pocas semanas del inicio de clases, Red Uno realizó este miércoles un recorrido por las calles Ortega, Tumusla, Eguino e Illampu, zonas tradicionales de venta de artículos escolares en la ciudad de La Paz.

Las comerciantes señalaron que ya cuentan con variedad de productos para el retorno a clases y que, por el momento, los precios se mantienen económicos, aunque no descartan posibles variaciones.

Entre los precios más accesibles, las blusas y camisas del uniforme escolar se ofertan desde los 60 bolivianos. Las faldas de casimir tienen un costo aproximado de 70 bolivianos, aunque las vendedoras advirtieron que el precio podría variar dependiendo del costo de la tela en las próximas semanas.

Los guardapolvos también se comercializan en torno a los 70 bolivianos, aunque existen opciones desde 60 bolivianos, según la calidad del material. En el caso de los pantis para niñas, los precios oscilan entre los 25 y 38 bolivianos, mientras que las medias por cuarta sin costura se venden a 60 bolivianos.

Respecto a las mochilas, los precios varían considerablemente según su origen. Las de producción nacional se encuentran desde los 90 bolivianos, mientras que las importadas superan los 200 bolivianos.

De acuerdo con este panorama, un uniforme básico para un estudiante, optando por las opciones más económicas, puede costar entre 300 y 350 bolivianos, representando un gasto significativo para las familias de cara al inicio de la gestión escolar 2026.

