TEMAS DE HOY:
Robo de vehículo Incendio en un edificio Mujer agredida violentamente

30ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Educación

Retorno a clases 2026: conozca los precios de uniformes y mochilas

A 26 días del inicio de las labores educativas de la gestión 2026, los mercados paceños ya ofertan uniformes y material escolar con precios que, según las comerciantes, aún se mantienen accesibles para las familias.

Red Uno de Bolivia

07/01/2026 11:23

Foto: Red Uno
La Paz

Escuchar esta nota

A pocas semanas del inicio de clases, Red Uno realizó este miércoles un recorrido por las calles Ortega, Tumusla, Eguino e Illampu, zonas tradicionales de venta de artículos escolares en la ciudad de La Paz.

Las comerciantes señalaron que ya cuentan con variedad de productos para el retorno a clases y que, por el momento, los precios se mantienen económicos, aunque no descartan posibles variaciones.

Entre los precios más accesibles, las blusas y camisas del uniforme escolar se ofertan desde los 60 bolivianos. Las faldas de casimir tienen un costo aproximado de 70 bolivianos, aunque las vendedoras advirtieron que el precio podría variar dependiendo del costo de la tela en las próximas semanas.

 

Los guardapolvos también se comercializan en torno a los 70 bolivianos, aunque existen opciones desde 60 bolivianos, según la calidad del material. En el caso de los pantis para niñas, los precios oscilan entre los 25 y 38 bolivianos, mientras que las medias por cuarta sin costura se venden a 60 bolivianos.

Respecto a las mochilas, los precios varían considerablemente según su origen. Las de producción nacional se encuentran desde los 90 bolivianos, mientras que las importadas superan los 200 bolivianos.

De acuerdo con este panorama, un uniforme básico para un estudiante, optando por las opciones más económicas, puede costar entre 300 y 350 bolivianos, representando un gasto significativo para las familias de cara al inicio de la gestión escolar 2026.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD