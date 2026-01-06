Atención padres y estudiantes: estas son las 11 reglas que marcarán la gestión escolar 2026

El Ministerio de Educación presentó oficialmente la Resolución Ministerial 01/2026, que establece las normas generales de la gestión educativa 2026, las cuales entrarán en vigencia desde el 2 de febrero en todo el país.

La normativa se aplicará en el Subsistema de Educación Regular, el Subsistema de Educación Alternativa y Especial y el Subsistema de Educación Superior de Formación Profesional Técnica, Tecnológica y Artística, definiendo calendario escolar, procesos de inscripción y reglas de convivencia.

Calendario escolar 2026

La gestión educativa tendrá 200 días hábiles efectivos, distribuidos en tres trimestres:

Primer trimestre:

66 días hábiles, del 2 de febrero al 8 de mayo .

Segundo trimestre:

68 días hábiles, del 11 de mayo al 31 de agosto , incluyendo 10 días de descanso pedagógico .

Tercer trimestre:

66 días hábiles, del 1 de septiembre al 2 de diciembre.

Las direcciones departamentales y distritales podrán realizar ajustes al calendario en función de factores climáticos, sanitarios, productivos o emergencias regionales.

Inscripciones y edades

📌 Preinscripción en unidades de alta demanda

Las unidades educativas de alta demanda que realizaron preinscripciones y sorteos en noviembre de 2025 inscribirán automáticamente a los estudiantes, sin necesidad de que los padres asistan de forma presencial.

Además, estas unidades deberán realizar preinscripciones para la gestión 2027, según el cronograma que será emitido por el Ministerio.

Fechas de inscripción

19 y 20 de enero de 2026:

Estudiantes nuevos a Educación Inicial, Primaria y Secundaria.

21 al 23 de enero de 2026:

Estudiantes que cambian de unidad educativa.

Los directores serán responsables de la transparencia del proceso, y las irregularidades serán sancionadas.

Edades cumplidas al 31 de marzo de 2026

Inicial (primer año): 4 años

Inicial (segundo año): 5 años

Primaria (primer año): 6 años

Cantidad máxima de estudiantes por paralelo

Área urbana:

Inicial: hasta 25 estudiantes

Primaria: hasta 30 estudiantes

Secundaria: hasta 35 estudiantes

En unidades nocturnas, el mínimo será de 10 estudiantes, siempre que exista un solo paralelo.

Actos, celulares y viajes: lo que está prohibido

Entre las 11 normas principales destacan:

❌ Prohibidos los actos de promoción en Educación Inicial y Primaria.

✔️ Solo se autorizan en sexto de Secundaria.

📵 Prohibido el uso de celulares en el aula , tanto para estudiantes como para maestros.

🚌 Prohibidos los viajes de promoción en todas las unidades educativas.

📚 No se permiten actividades extracurriculares que afecten los 200 días de clase, salvo las previstas en el POA.

Ingreso seguro y excursiones

Las unidades educativas deberán garantizar un ingreso seguro, evitando retenciones por retrasos.

Las excursiones o viajes educativos solo podrán realizarse si:

Tienen fin pedagógico

Cuentan con autorización del director y del director distrital

Tienen permiso escrito de los padres o tutores

Uniforme y materiales

El uso del uniforme no es obligatorio y no puede ser impedimento para ingresar a clases.

Está prohibido exigir la compra de uniformes o materiales en lugares exclusivos .

Se debe respetar la vestimenta de estudiantes de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos y Afrobolivianos.

