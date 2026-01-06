Atención padres y estudiantes: estas son las 11 reglas que marcarán la gestión escolar 2026

El Ministerio de Educación presentó la Resolución Ministerial 01/2026, que establece el calendario escolar, las fechas de inscripción y las principales normas de convivencia que regirán desde el inicio de clases, el 2 de febrero.
06/01/2026 16:59
El Ministerio de Educación presentó oficialmente la Resolución Ministerial 01/2026, que establece las normas generales de la gestión educativa 2026, las cuales entrarán en vigencia desde el 2 de febrero en todo el país.
La normativa se aplicará en el Subsistema de Educación Regular, el Subsistema de Educación Alternativa y Especial y el Subsistema de Educación Superior de Formación Profesional Técnica, Tecnológica y Artística, definiendo calendario escolar, procesos de inscripción y reglas de convivencia.
Calendario escolar 2026
La gestión educativa tendrá 200 días hábiles efectivos, distribuidos en tres trimestres:
Primer trimestre:
66 días hábiles, del 2 de febrero al 8 de mayo.
Segundo trimestre:
68 días hábiles, del 11 de mayo al 31 de agosto, incluyendo 10 días de descanso pedagógico.
Tercer trimestre:
66 días hábiles, del 1 de septiembre al 2 de diciembre.
Las direcciones departamentales y distritales podrán realizar ajustes al calendario en función de factores climáticos, sanitarios, productivos o emergencias regionales.
Inscripciones y edades
📌 Preinscripción en unidades de alta demanda
Las unidades educativas de alta demanda que realizaron preinscripciones y sorteos en noviembre de 2025 inscribirán automáticamente a los estudiantes, sin necesidad de que los padres asistan de forma presencial.
Además, estas unidades deberán realizar preinscripciones para la gestión 2027, según el cronograma que será emitido por el Ministerio.
Fechas de inscripción
19 y 20 de enero de 2026:
Estudiantes nuevos a Educación Inicial, Primaria y Secundaria.
21 al 23 de enero de 2026:
Estudiantes que cambian de unidad educativa.
Los directores serán responsables de la transparencia del proceso, y las irregularidades serán sancionadas.
Edades cumplidas al 31 de marzo de 2026
Inicial (primer año): 4 años
Inicial (segundo año): 5 años
Primaria (primer año): 6 años
Cantidad máxima de estudiantes por paralelo
Área urbana:
Inicial: hasta 25 estudiantes
Primaria: hasta 30 estudiantes
Secundaria: hasta 35 estudiantes
En unidades nocturnas, el mínimo será de 10 estudiantes, siempre que exista un solo paralelo.
Actos, celulares y viajes: lo que está prohibido
Entre las 11 normas principales destacan:
❌ Prohibidos los actos de promoción en Educación Inicial y Primaria.
✔️ Solo se autorizan en sexto de Secundaria.
📵 Prohibido el uso de celulares en el aula, tanto para estudiantes como para maestros.
🚌 Prohibidos los viajes de promoción en todas las unidades educativas.
📚 No se permiten actividades extracurriculares que afecten los 200 días de clase, salvo las previstas en el POA.
Ingreso seguro y excursiones
Las unidades educativas deberán garantizar un ingreso seguro, evitando retenciones por retrasos.
Las excursiones o viajes educativos solo podrán realizarse si:
Tienen fin pedagógico
Cuentan con autorización del director y del director distrital
Tienen permiso escrito de los padres o tutores
Uniforme y materiales
El uso del uniforme no es obligatorio y no puede ser impedimento para ingresar a clases.
Está prohibido exigir la compra de uniformes o materiales en lugares exclusivos.
Se debe respetar la vestimenta de estudiantes de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos y Afrobolivianos.
