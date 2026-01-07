Ni celulares ni uniformes obligatorios: conozca la normativa para la Gestión Escolar 2026

La gestión escolar 2026 iniciará con nuevas normativas impulsadas por el Ministerio de Educación, que afectarán a colegios públicos y privados en todo el país. Nelson Alcocer, Director Departamental de Educación en Santa Cruz, detalló los cambios y fechas clave.

“Las inscripciones inician del 19 al 23 de enero. El 19 y 20 atenderemos a los estudiantes que ingresan por primera vez al sistema educativo, y del 21 al 23 a aquellos que se trasladan de departamento o provincia”, explicó Alcocer.

El director destacó que Santa Cruz, por ser receptor de migración, tiene una alta demanda y que estas medidas buscan garantizar “el derecho a la educación para todos los estudiantes”.

Sobre los colegios privados, Alcocer indicó que “enero, febrero y marzo habrá un congelamiento del incremento de las pensiones. En abril realizaremos un estudio socioeconómico para analizar si se permite algún ajuste”.

Entre los cambios más relevantes de la normativa 2026 se encuentra la prohibición del uso de celulares en las aulas.

"No hemos alcanzado un buen uso de los celulares en el aula; generalmente causaban problemas, pérdidas y hasta manejo indebido de contenidos, que en algunos casos se convirtió en un delito. Por eso, está prohibido para docentes y estudiantes”, señaló.

Otros puntos destacados incluyen: la edad mínima de cuatro años cumplidos al 31 de marzo para nivel inicial; la prohibición de actos de graduación en inicial y primaria, permitiéndose solo en secundaria; la entrega de materiales educativos digitales en lugar de textos físicos; y la evaluación docente basada en “ser, hacer y saber”. Sobre el uso de uniforme, Alcocer señaló que “no es obligatorio y no puede exigirse la compra en un solo lugar, respetando también la vestimenta indígena”.

Respecto a la violencia en las aulas, el director afirmó que “el año pasado trabajamos con protocolos de convivencia pacífica y este año continuaremos articulando acciones con el gobierno central, departamental, municipal y la sociedad civil, para garantizar una educación libre de violencia”.

Con estas medidas, las autoridades buscan un sistema educativo más inclusivo, seguro y con un avance pedagógico sostenido durante los 200 días hábiles de clase, desde el 2 de febrero hasta el 2 de diciembre.

