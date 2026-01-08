Supercopa: Real Madrid y Atlético buscan su pase a la final en Yeda

Real Madrid y Atlético de Madrid protagonizarán este jueves 8 de enero un nuevo derbi madrileño, esta vez en las semifinales de la Supercopa de España 2025/2026. El encuentro se disputará en el estadio King Abdullah de Yeda, Arabia Saudita, desde las 15:00 (hora boliviana).

El equipo merengue llega en alza tras superar un periodo irregular y encadenar buenos resultados en LaLiga. Sin embargo, el recuerdo del último enfrentamiento ante su clásico rival, una dura derrota en el Metropolitano, aún ronda en la previa de este decisivo compromiso.

Atlético de Madrid, por su parte, perdió terreno en la tabla del campeonato español, pero consiguió triunfos importantes que fortalecieron su confianza tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League. Para los dirigidos por Diego Simeone, vencer al rival de ciudad siempre representa un estímulo especial.

En cuanto a las formaciones, Real Madrid no contará con Kylian Mbappé, por lo que Gonzalo García podría mantenerse como titular tras su triplete ante Betis. Federico Valverde seguiría como lateral derecho y Dean Huijsen tiene opciones de regresar a la zaga. En el Atlético, Julián Álvarez encabezaría el ataque junto a Alexander Sorloth, ya recuperado de su lesión.

En la final ya espera Barcelona, que goleó 5-0 a Athletic Club en la primera semifinal. El ganador del derbi madrileño buscará el título ante el conjunto azulgrana.

