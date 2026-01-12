Tras caer ante el Barça, Güler, del Real Madrid, intentó patear una botella y terminó en el suelo

La final de la Supercopa de España dejó sensaciones opuestas en ambos equipos. Mientras el Barcelona celebraba un nuevo título, en el Real Madrid predominaba la frustración por la derrota, un sentimiento que quedó reflejado en una desafortunada acción de Arda Güler tras el pitazo final.

El mediocampista turco, visiblemente molesto por el resultado, caminaba cerca de las áreas técnicas cuando se topó con una botella de agua en el suelo. En un gesto impulsivo, intentó patearla con fuerza, pero el cambio de superficie entre el césped y la zona sintética le jugó una mala pasada.

El pie de apoyo se deslizó y Güler terminó cayendo aparatosamente, en una escena captada por las cámaras de televisión justo cuando el Barcelona celebraba en el centro del campo. La imagen contrastó con la euforia azulgrana y reflejó el mal momento anímico del conjunto blanco.

El episodio se viralizó rápidamente en redes sociales, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la final. Tras la caída, el jugador se levantó con gestos de incomodidad y se dirigió directamente a los vestuarios, cerrando una noche para el olvido en lo personal.

