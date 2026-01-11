Ronald Araujo levantó el título de la Supercopa al cielo de Yeda

El uruguayo Ronald Araujo, de vuelta tras superar problemas de salud mental, levantó al cielo de Yeda (Arabia Saudí) la 16ª Supercopa de España para el Barcelona, el primer trofeo de la temporada para el equipo azulgrana tras imponerse en la final por 3-2 al Real Madrid.



Antes, Pedri recogió el premio a la mejor asistencia del torneo, mientras que el brasileño Raphinha fue galardonado como el jugador más valioso del torneo ‘MVP’ gracias a su doblete en la final, trascendental para que el Barça lograra el título.



Con una bandera de Brasil atada a la cintura y gafas de sol, con cristales rojos, el brasileño celebró el trofeo sobre el césped del Alinma Stadium, que registró un lleno con 60.326 espectadores.



Mientras, los organizadores prepararon el escenario para el reparto de medallas, al equipo arbitral y a los subcampeones, antes de que la plantilla del Barcelona recibiera las de campeones y el trofeo que le acredita como campeón de la Supercopa de España 2026.



Un título que levantó al cielo de Yeda el uruguayo Ronald Araujo, quien volvió a la dinámica de equipo el pasado 29 de diciembre, tras estar de baja más de un mes por problemas de salud mental, con la expulsión sufrida ante el Chelsea el pasado 25 de noviembre como detonante.



Momento tras el que jugadores y cuerpo técnico del Real Madrid abandonaron el terreno de juego. Presentes sobre el césped, también un Arda Güler que al acabar el encuentro fue directo al túnel de vestuarios, con rabia, dando una patada a una botella que le hizo resbalarse. Pero volvió para rendir respeto al rival.. EFE



