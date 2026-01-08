Economista recomienda al gobierno un ajuste fiscal y proteger a los sectores más vulnerables frente al alza de precios

Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que la inflación acumulada en Bolivia durante 2025 alcanzó el 20,4%, con una variación mensual de 0,59% solo en diciembre, cifras que para varios analistas no reflejan completamente la realidad económica del país.

A lo largo del año, la inflación no fue producto de un hecho aislado, sino de un proceso sostenido de presión sobre los precios. El promedio mensual rondó el 1,55%, y ocho de los doce meses registraron incrementos iguales o superiores al 1%, lo que evidencia una inflación persistente.

El economista Fernando Romero explicó que el comportamiento inflacionario tuvo dos etapas bien marcadas.

“En el primer semestre de 2025 hemos tenido una inflación acelerada y sostenida. Los meses más inflacionarios fueron mayo y junio, cuando se llegó incluso a un 5,21% mensual. En el segundo semestre hubo una desaceleración, pero eso no significa que los precios hayan bajado, solo que subieron a un ritmo menor”, señaló.

Los meses más críticos fueron mayo (3,65%) y junio (5,21%), confirmando una fuerte aceleración inflacionaria durante la primera mitad del año.

Romero advirtió que Bolivia podría estar enfrentando una inflación diferida, cuyos efectos aún no se manifiestan plenamente.

“Los efectos inflacionarios todavía no se han sentido en su totalidad. El Decreto Supremo 5503 y la eliminación de la subvención a los carburantes se implementaron recién el 17 de diciembre. Si no se toman medidas, este impacto se trasladará al transporte público y a los alimentos básicos”, afirmó.

El analista alertó que los sectores más vulnerables podrían ser los más afectados en los próximos meses.

“Esta metodología no refleja la inflación del sector informal ni la verdadera pérdida del poder adquisitivo de las familias de bajos ingresos. El impacto real aún está por sentirse”, concluyó.

