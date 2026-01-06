TEMAS DE HOY:
Policial

Fatal accidente en Cochabamba: un adulto mayor fallece tras ser atropellado por un minibús

El conductor fue aprehendido y el caso quedó en manos del Ministerio Público. Pasajeros señalan que el peatón cruzó de forma intempestiva, mientras que el chofer admitió circular a alta velocidad.

Silvia Sanchez

06/01/2026 16:19

Foto Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Un lamentable accidente de tránsito se registró la mañana de este martes en la avenida Villazón, a la altura del kilómetro uno, en la ciudad de Cochabamba, donde un adulto mayor perdió la vida tras ser atropellado por un minibús.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Dirección de Tránsito, por causas que aún se investigan, el vehículo de transporte público impactó contra la humanidad de la víctima, quien falleció en el lugar del hecho producto de la gravedad de las lesiones.

Tras el accidente, transeúntes y pasajeros alertaron de inmediato a la Policía, que se constituyó en el sitio para iniciar las investigaciones correspondientes.

“El conductor del minibús fue aprehendido y trasladado a celdas policiales. El mismo habría reconocido que circulaba con velocidad en el sector”, señala el informe oficial.

No obstante, pasajeros del vehículo y algunos testigos indicaron a los efectivos policiales que el peatón habría cruzado la vía de manera intempestiva y sin tomar las debidas precauciones.

El caso fue puesto a conocimiento del Ministerio Público, que determinará responsabilidades y las medidas legales que correspondan.

