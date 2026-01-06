TEMAS DE HOY:
¿Cómo usar el nuevo distribuidor de la Av. Blanco Galindo y Perú en Cochabamba? Aquí los detalles

La obra de tres niveles busca descongestionar uno de los puntos más transitados de la ciudad y mejorar la movilidad vehicular y peatonal.

Silvia Sanchez

06/01/2026 11:12

Foto Alcaldía Cochabamba
Cochabamba, Bolivia

Desde este 6 de enero, conductores y peatones cuentan oficialmente con el nuevo distribuidor vehicular de la avenida Blanco Galindo y Perú, una obra de tres niveles que permitirá mejorar la circulación y reducir la congestión en uno de los sectores con mayor tráfico de la ciudad.

Antes de la ejecución del proyecto, el flujo vehicular en la zona alcanzaba un aforo aproximado de 4.000 vehículos por hora, generando constantes embotellamientos en horas pico. Con la puesta en funcionamiento del distribuidor, las autoridades esperan una circulación más fluida, segura y ordenada.

¿Cómo funciona el nuevo distribuidor?

La infraestructura cuenta con tres niveles de circulación, que incluyen:

  • Túneles subterráneos para el tránsito continuo

  • Vías a nivel para conexiones directas

  • Pasos elevados que evitan cruces conflictivos

  • Accesos laterales que facilitan el desplazamiento vehicular y peatonal

Además, se incorporó un sistema de drenaje pluvial en los túneles, diseñado para evitar anegamientos durante la temporada de lluvias.

Obra con enfoque urbano y ecológico

El proyecto también contempla un enfoque ecológico–urbano, con la implementación de áreas verdes, jardineras centrales y espacios de forestación, aportando a una ciudad más ordenada y sostenible.

A continuación, te explicamos los sentidos de circulación del nuevo distribuidor, en el siguiente video: 

 

