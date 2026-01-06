TEMAS DE HOY:
Mario Argollo COB Accidente Santa Cruz accidente vehicular

29ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Bloqueos afectan salidas al occidente desde la Terminal de Buses de Cochabamba

La Terminal de Buses de Cochabamba informó la suspensión de viajes hacia el occidente del país debido a bloqueos instalados en distintas rutas. Conozca cuales son las rutas más afectadas.

Red Uno de Bolivia

06/01/2026 10:25

Foto: Red Uno
Cochabamba

Escuchar esta nota

Desde la Terminal de Buses de Cochabamba se informó este martes que las salidas hacia el occidente del país permanecen suspendidas a causa de los bloqueos registrados en varios puntos estratégicos de las carreteras, mientras que los viajes hacia el oriente se desarrollan con normalidad.

Personal de la terminal señaló que no existen salidas hacia La Paz y Oruro debido a los bloqueos instalados en sectores como Sayari, Pongo, Tres Cruces y la carretera Blanco Galindo.

“Al occidente, La Paz y Oruro, no tenemos salidas por motivos de bloqueo en Sayari, Pongo, Tres Cruces y la Blanco Galindo. Al oriente, las salidas son normales”, manifestó una funcionaria de la Terminal de Buses de Cochabamba.

Estas medidas forman parte de las acciones anunciadas por la Central Obrera Boliviana (COB), que exige la abrogación del Decreto Supremo 5503, generando dificultades en la transitabilidad y afectando a cientos de pasajeros que buscan trasladarse al occidente del país.

Las autoridades recomendaron a la población informarse antes de viajar y tomar previsiones, mientras persistan los bloqueos en las rutas interdepartamentales.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD