Bloqueos afectan salidas al occidente desde la Terminal de Buses de Cochabamba

Desde la Terminal de Buses de Cochabamba se informó este martes que las salidas hacia el occidente del país permanecen suspendidas a causa de los bloqueos registrados en varios puntos estratégicos de las carreteras, mientras que los viajes hacia el oriente se desarrollan con normalidad.

Personal de la terminal señaló que no existen salidas hacia La Paz y Oruro debido a los bloqueos instalados en sectores como Sayari, Pongo, Tres Cruces y la carretera Blanco Galindo.

“Al occidente, La Paz y Oruro, no tenemos salidas por motivos de bloqueo en Sayari, Pongo, Tres Cruces y la Blanco Galindo. Al oriente, las salidas son normales”, manifestó una funcionaria de la Terminal de Buses de Cochabamba.

Estas medidas forman parte de las acciones anunciadas por la Central Obrera Boliviana (COB), que exige la abrogación del Decreto Supremo 5503, generando dificultades en la transitabilidad y afectando a cientos de pasajeros que buscan trasladarse al occidente del país.

Las autoridades recomendaron a la población informarse antes de viajar y tomar previsiones, mientras persistan los bloqueos en las rutas interdepartamentales.

