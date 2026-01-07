Liberan a tres 'Bartolinas' detenidas durante las protestas en La Paz

Tres mujeres, del grupo de 12 personas aprehendidas por la Policía el pasado lunes durante las protestas en la ciudad de La Paz exigiendo la eliminación del Decreto Supremo 5503, quedaron este miércoles en libertad y abandonaron las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Carlos Masco, abogado de las mujeres que forman parte de la organización Bartolina Sisa, informó que en la fase investigativa se logró demostrar la inocencia de sus defendidas respecto a los delitos que se les atribuían inicialmente.

“Se ha dispuesto su libertad; en la fase investigativa se ha demostrado la inocencia de mis defendidas. Desconozco la determinación de la autoridad jurisdiccional sobre la situación jurídica de los otros nueve detenidos, quienes hoy tendrán su audiencia cautelar”, afirmó Masco.

El jurista explicó que las tres mujeres participaban en las manifestaciones y que, durante la intervención policial, ingresaron a una tienda ubicada en la calle Potosí para resguardarse de los gases lacrimógenos. No obstante, en ese momento fueron detenidas y trasladadas a dependencias de la Felcc.

Masco añadió que, durante la noche, una presunta víctima presentó una denuncia por robo; sin embargo, posteriormente se intentó involucrar a las detenidas en otros delitos como estragos e instigación a delinquir, extremos que, según señaló, no fueron comprobados durante la investigación.

Las autoridades judiciales deberán definir en las próximas horas la situación legal de los otros nueve aprehendidos dentro del mismo caso.

