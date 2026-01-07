Trabajadores de salud iniciarán huelga de hambre este jueves, exigiendo el pago de sueldos atrasados

Este miércoles, los trabajadores del sector salud acatan un paro de 24 horas a nivel departamental, y anunciaron medidas de presión más drásticas para los próximos días. Según informó Esther Ortuste, dirigente de la Federación de Trabajadores de Salud, a partir de este jueves se instalará un piquete de huelga de hambre frente a la Quinta Municipal para exigir la cancelación de los sueldos adeudados.

“Hoy estamos cumpliendo el paro de 24 horas en los tres niveles de atención. En reunión con la dirigencia y con los trabajadores hemos decidido ingresar en una huelga de hambre afuera de la Quinta Municipal, exigiendo la cancelación de los sueldos que se le ha deuda a los trabajadores, que se restituya la atención en la Caja Nacional de Salud para los trabajadores”, señaló Ortuste.

La dirigente advirtió que, de no recibir respuestas concretas, los trabajadores podrían ampliar la medida con un paro de 48 horas la próxima semana, los días lunes y martes.

Sobre la postura de las autoridades municipales, Ortuste explicó que “nos indican que quisieran o pudieran estar iniciando el pago a partir del 15, sin embargo, esto no es factible porque los trabajadores en salud no pueden esperar. Son tres o cuatro meses de sueldo que se le debe, hay servicios básicos que cumplir, hay alimentación, hay salud que cubrir, entonces no podemos esperar”.

Mira la programación en Red Uno Play