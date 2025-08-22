Cochabamba vive jornadas de tensión por el conflicto del sector salud. Este viernes se cumple el tercer día del paro movilizado que comenzó como una medida de 72 horas, pero que podría transformarse en una huelga general indefinida a partir del lunes, según anunciaron los dirigentes.

Durante la jornada, los trabajadores de salud marcharon hasta la Gobernación, donde quemaron un muñeco que representaba al Gobernador Humberto Sánchez, arrojaron huevos y empapelaron las puertas con carteles de protesta. “Exigimos estabilidad laboral, el pago de sueldos, el bono de vacunación y la dotación de ítems”, expresaron los manifestantes en un ambiente de creciente indignación.

¡Lanzaron huevos a la Gobernación! Tercer día de paro de trabajadores en salud en Cochabamba. Foto: Red Uno

Reclamos pendientes desde hace años

Los trabajadores denunciaron que no se ha cancelado el bono de vacunación, que debería pagarse el 6 de julio, ni los sueldos correspondientes a ítems financiados con recursos del IDH. Además, alertaron que al menos 80 profesionales corren riesgo de ser destituidos por falta de recursos.

Otro de los puntos centrales es la demanda de ítems de crecimiento vegetativo, que —aseguran— el Gobierno central no entrega desde 2016. “Queremos que esos ítems lleguen para dar estabilidad a quienes hoy están en incertidumbre”, señalaron los dirigentes.

La asamblea del sector determinó que, si no hay respuesta en las próximas horas, una delegación masiva de trabajadores viajará a La Paz para instalar nuevas medidas de presión, mientras en Cochabamba se mantendrá la movilización tanto en el área urbana como en el área rural.

“El lunes entraremos en huelga indefinida. No nos quedaremos callados frente a esta vulneración de nuestros derechos”, advirtieron. Por ahora, el paro continúa y la tensión aumenta, en un conflicto que amenaza con paralizar gran parte del sistema de salud en Cochabamba y extenderse al resto del país.

