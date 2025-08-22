Cochabamba vive un insólito espectáculo en el río Rocha, las ratas ya no esperan la oscuridad para aparecer. A plena luz del día, estos roedores emergen de enormes huecos en la zona de la Muyurina, provocando alarma entre vecinos y transeúntes.

“Y la gente viene y bota su basura más todavía. Roedores ahí adentro. ¿Qué sensación le deja eso? No le tengo mucho miedo. Pero sí, harto debe ser. Para los chicos, ¿no? Ellos transitan bastante”, relató un vecino mientras observaba cómo los roedores se movían cerca de las laderas llenas de desechos.

Otro transeúnte expresó su preocupación: “Ay, no. ¿Hay ratas? Bueno, es peligroso, ¿no? Es feo verlas aquí”.

¡Ratas a plena luz del día! Distribuidor Muyurina se convierte hogar de roedores. Foto: Red Uno

El problema tiene su origen en la basura acumulada en las márgenes del río y en los gigantescos huecos que nunca fueron tapados. Estos hoy se han convertido en auténticas madrigueras, un lugar ideal para la proliferación de ratas que parecen desafiar a la ciudad.

“Al final es contaminación que va a seguir, la gente irresponsable va a seguir botando basura diariamente”, agregó otro vecino, visiblemente preocupado. La situación es especialmente crítica porque por el lugar transitan personas de todas las edades: niños en horario escolar, trabajadores y adultos mayores.

La población hace un llamado urgente a las autoridades para que intervengan y eliminen estos criaderos antes de que el problema escale a un riesgo sanitario mayor.

