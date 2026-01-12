TEMAS DE HOY:
Indignación por video viral de joven que desafía a camiones en plena carretera

Las imágenes fueron grabadas en la Ruta PY02, en Minga Guazú, y desataron preocupación por el riesgo de un accidente grave.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

12/01/2026 12:07

FOTO: RRSS
Paraguay

Un video difundido en redes sociales generó preocupación por una situación de alto riesgo vial registrada en la Ruta PY02, a la altura del municipio de Minga Guazú, en Paraguay.

En las imágenes se observa a un joven realizando maniobras peligrosas sobre la carretera. El video muestra cómo permanece varios segundos en la vía y espera el paso de camiones a escasos metros, para luego apartarse en el último instante, aparentemente como un juego.

La escena causó alarma entre los usuarios, ya que uno de los camiones circulaba a alta velocidad y tuvo que realizar maniobras para evitar un accidente. La situación pudo haber derivado en un hecho de gravedad, tanto para el joven como para los conductores que transitaban por la ruta.

 

 

El video desató una ola de comentarios. Muchos usuarios cuestionaron la imprudencia del joven y advirtieron que, de haberse producido un accidente, las responsabilidades habrían recaído injustamente sobre el chofer.

“Después las familias salen a atacar al conductor y buscan excusas”, escribió un usuario.

Otros reaccionaron con ironía, mientras que algunos incluso sugirieron que el camionero podría haberse prestado a la situación, aunque esto no fue confirmado.

Llamado a la conciencia vial

Más allá de las opiniones, el hecho evidenció el alto riesgo de este tipo de conductas. Especialistas recuerdan que acciones imprudentes en carreteras no solo ponen en peligro a quienes las realizan, sino también a terceros ajenos, como conductores y pasajeros.

Las autoridades reiteran el llamado a la conciencia y responsabilidad vial, especialmente en rutas de alto tránsito y velocidad.

