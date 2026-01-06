“Hoy mi hijo vuelve a soñar”: Ángel recibe la prótesis que cambiará su vida

La historia de Ángel, un niño que llegó desde Tarija junto a su madre en busca de una oportunidad para mejorar su calidad de vida, tuvo un final feliz tras concretarse la entrega de una prótesis en su brazo derecho, un apoyo que le permitirá desarrollar sus actividades diarias con mayor independencia.

El caso fue conocido durante una entrevista en Red Uno. La presentadora Cecilia Bellido relató que, durante la transmisión, el alcalde de Concepción, Mauricio Vieira, se comprometió públicamente a donar la prótesis a través de un programa municipal.

La madre del menor expresó su agradecimiento visiblemente emocionada: “Quiero agradecer a Red Uno, a la señora Cecilia Bellido... Gracias, señor alcalde. Que el Señor bendiga. Gracias a ustedes”, dijo, destacando también el apoyo de la ciudadanía cruceña.

La familia llegó desde Tarija con la esperanza de encontrar una oportunidad para mejorar la calidad de vida del niño. Hoy, con esta ayuda, Ángel podrá desarrollar sus actividades con mayor independencia.

Según explicó la presentadora, el objetivo de la campaña fue abrir una nueva etapa para el menor, brindándole condiciones dignas y funcionales para su día a día.

