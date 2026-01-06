Don Jonny, chofer que regala sonrisas, transformó el tráfico paceño con una dinámica que se volvió viral

Jonny Castillo Llamque, un paceño de 61 años, se ha vuelto viral por transformar la rutina del transporte público en un espacio de juego y gratitud. Desde noviembre de 2025, el conductor desafía a sus pasajeros a encontrar una moneda de diez centavos para ganar un pasaje gratis.

“Lo que más me motivó es porque a veces uno sale malhumorado a trabajar y esto les alegra el día”, afirma Castillo sobre su iniciativa. Castillo destaca que decidió retomar esta dinámica de antaño y celebra la excelente recepción que ha tenido entre los ciudadanos.

Detrás del volante se esconde un hombre de oficio y familia, quien trabaja como relojero en el mercado Kollasuyo hasta media tarde. Padre de tres hijos y abuelo devoto, Jonny festejó su reciente cumpleaños el 26 de diciembre repartiendo risas en su ruta por Villa Copacabana.

Esta labor social busca inyectar optimismo en la comunidad durante las festividades de fin de año y los trayectos diarios. La dinámica no solo premia la rapidez de los pasajeros, sino que fomenta un ambiente de comunidad y aplausos en las calles de La Paz.

