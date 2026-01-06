TEMAS DE HOY:
accidente vehicular Marcha de la COB Marcha COB

23ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Don Jonny, chofer que regala sonrisas, transformó el tráfico paceño con una dinámica que se volvió viral

Tras 40 años como relojero, este paceño dedica sus tardes a cambiar el ánimo de quienes suben a su vehículo.

Ximena Rodriguez

06/01/2026 0:12

La Paz

Escuchar esta nota

Jonny Castillo Llamque, un paceño de 61 años, se ha vuelto viral por transformar la rutina del transporte público en un espacio de juego y gratitud. Desde noviembre de 2025, el conductor desafía a sus pasajeros a encontrar una moneda de diez centavos para ganar un pasaje gratis.

 

“Lo que más me motivó es porque a veces uno sale malhumorado a trabajar y esto les alegra el día”, afirma Castillo sobre su iniciativa. Castillo destaca que decidió retomar esta dinámica de antaño y celebra la excelente recepción que ha tenido entre los ciudadanos.

 

Detrás del volante se esconde un hombre de oficio y familia, quien trabaja como relojero en el mercado Kollasuyo hasta media tarde. Padre de tres hijos y abuelo devoto, Jonny festejó su reciente cumpleaños el 26 de diciembre repartiendo risas en su ruta por Villa Copacabana.

 

Esta labor social busca inyectar optimismo en la comunidad durante las festividades de fin de año y los trayectos diarios. La dinámica no solo premia la rapidez de los pasajeros, sino que fomenta un ambiente de comunidad y aplausos en las calles de La Paz.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD