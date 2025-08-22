Abogado de Harold Méndez presume ajuste de cuentas: “Lo vi horas antes, estaba tranquilo”

La noche de este jueves, la violencia volvió a teñir de sangre las calles de Santa Cruz. Dos hombres fueron acribillados a bordo de una vagoneta en la calle 2 Oeste, zona norte de la capital cruceña. Las víctimas fueron identificadas como Harold Méndez Erlwein y Leonardo Vaca Diez Gentile, quienes recibieron al menos 20 disparos.

El abogado personal de Méndez, Daniel Vidal, fue uno de los primeros en pronunciarse tras el crimen y no descartó que se trate de un ajuste de cuentas.

“Soy abogado personal del señor Harold Méndez. Estuve con él en la tarde, cerca de las 17:00, en una audiencia por el caso de estafa de un inmueble, y horas después nos enteramos de esta triste noticia. Por la calidad del acto, puede ser un ajuste de cuentas. No tenemos otra información, pero vemos que el vehículo no fue robado, esto ha sido un acto premeditado”, señaló.

El jurista aclaró que el vehículo en el que fue encontrado Méndez no era de su propiedad y que él estaba únicamente como pasajero. Además, indicó que desconoce la identidad del acompañante que también fue acribillado.

“Él tenía un proceso por estafa, incluso estuvo detenido preventivamente, pero que yo sepa no tenía otro proceso en curso. Desconozco cuál será el motivo de este acto. Él me dijo que iba a su casa, que está a dos cuadras de la Felcc, nada más”, agregó Vidal.

La novia, la madre y la hermana de Harold llegaron hasta el lugar del asesinato y posteriormente fueron trasladadas a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para prestar declaración.

De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad, un vehículo oscuro se estacionó frente al motorizado donde estaban las víctimas. De él descendieron dos sujetos que dispararon de manera indiscriminada antes de huir.

Vecinos de la zona señalaron que el tiroteo fue tan intenso que lo confundieron con fuegos artificiales. “Pensé que eran cohetes, salimos de nuestras casas. Nos sorprende porque la zona es tranquila”, relató un vecino. Otro agregó: “Se escuchó en dos ocasiones, fueron ráfagas muy fuertes, esta calle es oscura y nunca pasa algo así”.

El caso está en investigación y las autoridades no descartan que guarde relación con otros hechos de violencia recientes, incluido el secuestro de Erick Baeza ocurrido el 29 de julio.

