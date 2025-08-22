“No sé qué pasó”: la declaración de la novia de Harold tras ser acribillado en Santa Cruz

Santa Cruz vivió una nueva noche de violencia este jueves cuando dos hombres fueron interceptados y acribillados a bordo de una vagoneta de lujo en la calle 2 Oeste, zona norte de la capital cruceña. Las víctimas fueron identificadas como Harold Méndez Erlwein y Leonardo Vaca Diez Gentile, quienes perdieron la vida tras recibir al menos 20 disparos.

La escena quedó registrada en cámaras de seguridad: un vehículo oscuro aparece en la vía, se estaciona frente al motorizado donde estaban Méndez y Vaca, y de él descienden dos sujetos que, en cuestión de segundos, descargan una ráfaga de balas. Acto seguido, regresan a su vehículo y huyen con rumbo desconocido.

Mientras peritos del IDIF trabajaban en el lugar, familiares de las víctimas llegaron en medio de la consternación. La novia y la hermana de Harold Méndez fueron trasladadas a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para prestar su declaración. Con la voz quebrada, la pareja del joven expresó a la prensa: “No sé qué pasó, no sé”, fueron las únicas palabras que logró pronunciar en medio de la conmoción, reflejando el dolor y la incertidumbre que rodea este nuevo hecho de sangre.

Las autoridades investigan si este ataque tiene relación con otros crímenes recientes, pues el vehículo donde fueron hallados los cuerpos tendría características similares al motorizado vinculado al secuestro de Erick Baeza, ocurrido el pasado 29 de julio.

El doble asesinato ha encendido nuevamente las alarmas en Santa Cruz, donde los crímenes con sello de ajustes de cuentas no cesan y la población exige respuestas y justicia.

