Fiscalía sospecha que los asesinos del hijo de la alcaldesa de San Ramón son brasileños

La Fiscalía Departamental del Beni presume que los encapuchados que asesinaron a Jonathan López Rodríguez, hijo de la alcaldesa de San Ramón, el pasado domingo, serían de nacionalidad brasileña.

“De acuerdo con los informes de Inteligencia, se entiende que los autores (encapuchados) serían de nacionalidad brasileña”, informó el fiscal Alexander Mendoza.

Según los primeros reportes, el ataque armado ocurrió alrededor de las 21:30, en plena plaza principal del municipio. Las cámaras de seguridad registraron el vehículo utilizado por los atacantes circulando por la zona momentos antes del crimen.

Mendoza detalló que se conformó una comisión especial de fiscales de San Ramón, San Joaquín y Trinidad, junto a un médico forense, para avanzar en las diligencias investigativas.

El informe médico legal reveló que la víctima recibió 24 impactos de bala, de un total de 31 proyectiles hallados en la escena, y que la causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico producto de los disparos.

Por decisión de los familiares, solo se practicó una revisión externa al cuerpo, lo que permitió confirmar la causa del fallecimiento.

Por su parte, el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Ángel Morales, señaló que no se descarta un ajuste de cuentas.

“La FELCN está realizando las investigaciones y no se descarta que, como se ha mencionado, se trate de un ajuste de cuentas”, indicó.

El operativo se desarrolla de manera conjunta con la FELCC y el Comando Departamental del Beni.

Morales agregó que López tenía movimientos migratorios recientes hacia Brasil y Argentina, a través de Puerto Suárez y Bermejo, información que ahora forma parte de la investigación.

Aunque no existen antecedentes por narcotráfico en su contra, el jefe policial aclaró que sí hay vínculos familiares con personas relacionadas a ese tipo de delitos.

