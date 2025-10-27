Tragedia vial en La Paz: minibús se vuelca y deja muertos y heridos

Un trágico accidente de tránsito se registró la madrugada de este lunes 27 de octubre, cuando un minibús volcó de costado en la carretera hacia Achiri, cerca de la ciudad de El Alto. El siniestro dejó un saldo de dos personas fallecidas y nueve heridas.

“Se trata de un hecho de tránsito en la carretera San Andrés de Machaca, cruce a Achiri, donde un vehículo tipo minibús se volcó de costado. Lamentablemente, dos personas —una mujer y un hombre— perdieron la vida, y nueve más fueron trasladadas al Hospital Corazón de Jesús de la ciudad de El Alto”, informó el comandante de la Policía Rural y Fronteriza, Javier Salgueiro.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor habría estado bajo los efectos del alcohol, ya que los efectivos encontraron varias botellas de bebidas alcohólicas dentro del vehículo.

“Por las investigaciones que ha realizado nuestro personal, se presume que el conductor se encontraba en estado de ebriedad, porque se hallaron bebidas alcohólicas en el interior del minibús”, añadió Salgueiro.

Las víctimas heridas fueron estabilizadas en diferentes centros médicos alteños, mientras que el caso continúa bajo investigación policial para determinar las causas exactas del accidente.

