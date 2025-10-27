'El Colla' sigue desaparecido, pero no está muerto ni secuestrado, según la Policía

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, general Rolando Rojas, descartó este lunes los rumores que circularon en redes sociales sobre el presunto secuestro o asesinato de Ivar García, conocido como 'El Colla', quien está vinculado a actividades de narcotráfico y desapareció desde el pasado viernes, según informó la agencia ABI.

“Al momento yo puedo descartar con certeza. No se habría suscitado la muerte de esta persona, tampoco su secuestro o privación de libertad”, declaró Rojas en conferencia de prensa, enfatizando que las versiones difundidas en redes carecen de sustento y responden a especulaciones.

Las versiones sobre su posible muerte tomaron fuerza luego de que se difundiera un video en el que Sebastián Marset, buscado internacionalmente por narcotráfico, lanzara amenazas directas contra García. A raíz de ese material, comenzaron a circular en redes sociales supuestas confirmaciones sobre su deceso, información que ahora fue desmentida oficialmente.

En paralelo, la Policía investiga otro hecho vinculado al entorno de 'El Colla': el secuestro y posterior liberación de su esposa, ocurrido el fin de semana. Según el comandante Rojas, la principal víctima ya prestó su declaración informativa, y se realizan las diligencias correspondientes dentro de un caso que podría estar relacionado con delitos de asociación delictiva.

“Se han llevado ya actuaciones investigativas pertinentes al tipo de hecho. Se me informa de que ya se ha recepcionado la declaración informativa de la principal víctima del hecho”, explicó el jefe policial, según reseñó ABI.

Mira la programación en Red Uno Play