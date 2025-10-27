Revelan la causa de muerte del exjuez Lea Plaza, vinculado al caso 'Consorcio'

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Walter Sosa, informó este lunes que el examen forense practicado al exjuez Marcelo Lea Plaza determinó que no existen indicios de homicidio, estableciendo que la causa del deceso fue una asfixia mecánica compatible con ahorcadura.

“Tres médicos forenses han determinado que la causa de la muerte es asfixia cerebral con presión cervical externa, asfixia mecánica compatible con ahorcadura, indicando finalmente que no presentaba signos de violencia física por terceras personas”, explicó Sosa en conferencia de prensa.

De acuerdo con el reporte policial, el cuerpo del exjuez, identificado como Marcelo Lea Plaza Aliaga, de 46 años, fue hallado en el segundo piso de su domicilio, recostado en posición de decúbito dorsal dentro de un dormitorio.

“El cadáver ha sido identificado como Fernando Marcelo Lea Plaza Aliaga, de 46 años de edad, que se encontraba de cúbito dorsal en un dormitorio del segundo piso de su domicilio. Se realizó el examen médico externo, verificándose un surco equimótico de 34 centímetros por 1,5 centímetros de ancho, sin aparentes signos de violencia física”, detalló el jefe policial.

Sosa señaló que el levantamiento legal del cadáver y las pericias forenses se efectuaron de manera inmediata, y que el caso continuará en investigación para confirmar plenamente las circunstancias del fallecimiento.

El exjuez Lea Plaza estaba vinculado al caso consorcio, un proceso judicial que involucra a varias autoridades y que ahora será objeto de seguimiento por parte del Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público, a fin de esclarecer todos los hechos relacionados.

