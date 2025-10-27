Revelan la causa de muerte del exjuez Lea Plaza, vinculado al caso 'Consorcio'

De acuerdo con el reporte policial, el cuerpo del exjuez Marcelo Lea Plaza fue hallado en el segundo piso de su domicilio, recostado en posición de decúbito dorsal dentro de un dormitorio.
El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Walter Sosa, informó este lunes que el examen forense practicado al exjuez Marcelo Lea Plaza determinó que no existen indicios de homicidio, estableciendo que la causa del deceso fue una asfixia mecánica compatible con ahorcadura.
De acuerdo con el reporte policial, el cuerpo del exjuez, identificado como Marcelo Lea Plaza Aliaga, de 46 años, fue hallado en el segundo piso de su domicilio, recostado en posición de decúbito dorsal dentro de un dormitorio.
Sosa señaló que el levantamiento legal del cadáver y las pericias forenses se efectuaron de manera inmediata, y que el caso continuará en investigación para confirmar plenamente las circunstancias del fallecimiento.
El exjuez Lea Plaza estaba vinculado al caso consorcio, un proceso judicial que involucra a varias autoridades y que ahora será objeto de seguimiento por parte del Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público, a fin de esclarecer todos los hechos relacionados.
