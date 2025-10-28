Hallan bebidas alcohólicas en el minibús que volcó y dejó dos muertos y nueve heridos en Achiri, La Paz

El comandante de la Policía Rural y Fronteriza, coronel Javier Salgueiro, informó sobre un grave accidente de tránsito ocurrido en la carretera cruce Achiri – San Andrés de Machaca, en el departamento de La Paz, donde un minibús se volcó de costado, provocando la muerte de dos personas y dejando a nueve heridas.

“Un vehículo tipo minibús se volcó de costado, resultando fallecidas dos personas, una de sexo masculino y otra de sexo femenino, mientras que nueve personas fueron trasladadas al Hospital Corazón de Jesús de la ciudad de El Alto”, detalló Salgueiro.

Según la policía, al interior del motorizado se habrían encontrado bebidas alcohólicas, por lo que se presume que el conductor se encontraba bajo efectos del alcohol.

“Las investigaciones preliminares indican que el conductor podría haber estado bajo influencia del alcohol, ya que se encontraron varias bebidas dentro del vehículo”, agregó el coronel Salgueiro.

El caso se encuentra en investigación para determinar las causas exactas del accidente y responsabilidades correspondientes.

