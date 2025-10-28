¡Indignante! Menor de 15 años dio a luz tras ser abusada por su padrastro en Oruro

La subdirectora de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia de Oruro, capitán Fabiana Mercado, informó este lunes sobre un terrible hecho: una menor de 15 años dio a luz tras ser abusada sexualmente por su padrastro.

“En la entrevista psicológica realizada a la menor se pudo evidenciar que, el 10 de noviembre de 2024, el padrastro ingresó al dormitorio de la víctima en estado de ebriedad y procedió a vejarla sexualmente”, manifestó Mercado.

Según la jefa policial, el hecho de abuso sexual se suscitó el 10 de noviembre de 2024, en la provincia San Pedro de Totora. La menor guardó silencio por temor y amenazas; sin embargo, no pudo más con la situación y confesó el hecho hasta dar a luz al bebé.

La madre de la menor se enteró del embarazo de su hija después de que esta presentó fuertes dolores estomacales y se confirmó su estado de gestación. Inicialmente, la adolescente se negaba a confesar lo ocurrido.

Tras conocerse la denuncia, la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO) oficializó la denuncia contra el padrastro de la víctima. La policía procedió a la búsqueda del sujeto y logró capturarlo.

El caso fue remitido al Ministerio Público, donde se definirá la situación legal del agresor. Mientras que la víctima recibe apoyo psicológico.

Mira la programación en Red Uno Play