Difunden nombres de heridos tras el trágico accidente en Morochata, Cochabamba

El reporte oficial de la Policía señala que 16 personas murieron y otras 32 resultaron heridas tras el embarrancamiento de un bus conducido por un joven de 23 años, en la carretera Morochata–Quillacollo.

Red Uno de Bolivia

27/10/2025 20:47

Cochabamba

El subdirector de la Unidad Operativa de Tránsito de Cochabamba, Fernando Aragón, informó este lunes que preliminarmente se conoce de 16 personas fallecidas y 32 heridas tras el embarrancamiento de un bus en la ruta Morochata – Quillacollo en Cochabamba.

Los heridos fueron trasladados a las clínicas Álvarez y Santa Rita, donde varios permanecen en estado crítico.

El trágico accidente habría ocurrido la mañana de este lunes cerca de las 08:30 horas, en la comunidad de Llallani, ruta a Independencia. Un bus conducido por un joven de 23 años se embarrancó aproximadamente 300 metros, provocando la tragedia. Los heridos fueron evacuados a dos centros médicos.

PACIENTES INTERNADOS EN LA CLINICA ALVAREZ

  1. Grover Abasto Zurita
  2. Isabel Silvestre Moya
  3. Herminio Pibondi Opimi
  4. 1 No Identificada
  5. Alex Coca Flores
  6. Ariel Choque Chacón
  7. Eulogio Ramos
  8. Liz Dalia Silvestre Loaiza
  9. Tania Choque Condori
  10. José Daniel Merida
  11. Noemi Merida López
  12. Donata Chacon Cruz
  13. Andrés Ochoa
  14. Flores Mamani Damián
  15. Rene Mercado Vidal
  16. Evo Mérida López
  17. Berta Quiroz Tula
  18. Cecilia Pérez
  19. Filomena Reynaga Ochoa
  20. Juana Quiroz Paniagua
  21. Juana Lurdes Cáceres Gutiérrez
  22. Elsa Reynaga Heredia
  23. Jhon Daniel Ramos

 

El resto de las personas heridas se encuentra internado en la clínica Santa Rita; por el momento, no se cuenta con la lista oficial.

En tanto tres cuerpos fueron trasladados al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), mientras que 13 víctimas fatales aún permanecen en el lugar, debido a que comunarios se oponen al levantamiento legal de los cuerpos.

 

