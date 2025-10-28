Difunden nombres de heridos tras el trágico accidente en Morochata, Cochabamba

El subdirector de la Unidad Operativa de Tránsito de Cochabamba, Fernando Aragón, informó este lunes que preliminarmente se conoce de 16 personas fallecidas y 32 heridas tras el embarrancamiento de un bus en la ruta Morochata – Quillacollo en Cochabamba.

Los heridos fueron trasladados a las clínicas Álvarez y Santa Rita, donde varios permanecen en estado crítico.

El trágico accidente habría ocurrido la mañana de este lunes cerca de las 08:30 horas, en la comunidad de Llallani, ruta a Independencia. Un bus conducido por un joven de 23 años se embarrancó aproximadamente 300 metros, provocando la tragedia. Los heridos fueron evacuados a dos centros médicos.

PACIENTES INTERNADOS EN LA CLINICA ALVAREZ

Grover Abasto Zurita Isabel Silvestre Moya Herminio Pibondi Opimi 1 No Identificada Alex Coca Flores Ariel Choque Chacón Eulogio Ramos Liz Dalia Silvestre Loaiza Tania Choque Condori José Daniel Merida Noemi Merida López Donata Chacon Cruz Andrés Ochoa Flores Mamani Damián Rene Mercado Vidal Evo Mérida López Berta Quiroz Tula Cecilia Pérez Filomena Reynaga Ochoa Juana Quiroz Paniagua Juana Lurdes Cáceres Gutiérrez Elsa Reynaga Heredia Jhon Daniel Ramos

El resto de las personas heridas se encuentra internado en la clínica Santa Rita; por el momento, no se cuenta con la lista oficial.

En tanto tres cuerpos fueron trasladados al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), mientras que 13 víctimas fatales aún permanecen en el lugar, debido a que comunarios se oponen al levantamiento legal de los cuerpos.

Mira la programación en Red Uno Play