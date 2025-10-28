La investigación sobre el fatal accidente en Morochata, que resultó en 16 decesos y decenas de heridos, se centra ahora en el conductor del vehículo siniestrado. Se trata de un joven de 23 años de edad, quien sobrevivió al embarrancamiento y ya se encuentra detenido por personal de Tránsito.

Las autoridades buscan determinar las causas del siniestro, aunque ya se confirmó que el joven era el chofer del bus interprovincial que, según reportes de Tránsito, era un camión adaptado y modificado para el transporte de pasajeros. La corta edad del conductor y la condición del vehículo son factores cruciales que se están analizando para establecer responsabilidades.

El drama de los heridos en la Clínica Santa Rita

Mientras el conductor es investigado, el drama de las víctimas se vive en varios centros de salud. Un grupo de heridos fue trasladado al municipio de Quillacollo, específicamente a la Clínica Santa Rita.

Según el reporte médico de este centro, están siendo atendidas ocho personas, incluyendo cuatro menores de edad y cuatro adultos, todos con heridas de diversa gravedad. Entre los menores se encuentran niños de 7 y 11 años, e incluso una bebé de tan solo 4 meses de nacida.

Asimismo, se conoció que el cuerpo de una de las víctimas fatales, identificada como Evangelina Vázquez Quispe, de 59 años, fue trasladado a esta clínica en los primeros momentos tras el accidente.

A las puertas de la clínica, los familiares aguardan noticias con desesperación, reflejando la impotencia ante la magnitud de la tragedia.

Una mujer, cuya familia entera viajaba en el bus, clamó por ayuda visiblemente afectada. "Yo, primeramente, quiero pedir ayuda para mi hermana. Ahorita de mi hermana, un familiar está fallecido, el otro está internado aquí, mi cuñado y mis sobrinos están internados," relató.

Su principal preocupación era el estado de los más pequeños. "Mi sobrinita está muy mal de su cabeza. Quiero ayuda para mi sobrina... El otro está mal de su espalda, no está aguantando. Mi cuñado, mi hermana de su pecho no está pudiendo aguantar. Está muy mal", expresó la mujer, evidenciando la gravedad de los cuadros médicos que afectan a sus seres queridos.

Además de los centros en Quillacollo, otro grupo de heridos fue derivado hasta el Hospital Clínico Viedma, complicando la tarea de los familiares para seguir el estado de salud de todos sus parientes.

