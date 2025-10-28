El trágico accidente ocurrido la mañana de este lunes en la carretera Morochata–Independencia, en el departamento de Cochabamba, dejó un saldo de 16 personas fallecidas y 32 heridas, según el reporte preliminar de la Policía.

El bus, que se dirigía desde Quillacollo hacia el municipio de Independencia, se embarrancó en la zona de Llallani, provocando una de las tragedias más graves de los últimos meses.

Entre los heridos se encuentra una familia compuesta por ocho personas, quienes viajaban juntos al momento del siniestro. Sus allegados se encuentran en la clínica Álvarez, donde permanecen internados varios de ellos con fracturas múltiples y lesiones de gravedad.

“Quisiéramos pedir ayuda de toda la gente, tenemos a ocho familiares: dos de mis cuñados, mi suegra, mi abuelita y mi suegro, ellos tienen fracturas y están internados”, relató un familiar de las víctimas, visiblemente afectado.

El informe médico señala que cuatro de los heridos son menores de edad y ocho se encuentran en estado crítico. Otro grupo de pacientes fueron trasladados a la clínica Santa Rita, donde aún se espera la lista oficial de hospitalizados.

Los familiares pidieron a los responsables de la empresa de transporte hacerse cargo de los gastos médicos y activar de inmediato el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

Según un familiar, hasta el momento los gastos médicos de los heridos más graves ascienden a 30.000 bolivianos en un caso, 24.000 en otro y 8.000 en un tercer caso.

Estos montos no incluyen los costos de las cirugías ni otros procedimientos médicos. Quienes deseen colaborar pueden dirigirse a la clínica Álvarez, donde permanecen internados los miembros de la familia.

