Cayó más de 500 metros: al menos 16 muertos y varios heridos tras tragedia vial en Morochata, Cochabamba

La carretera que conecta Yayaní con Morochata, en el departamento de Cochabamba, fue escenario de una tragedia este lunes 27 de octubre. Un bus de transporte interprovincial se embarrancó más de 500 metros, dejando al menos 16 personas fallecidas y más de 20 heridas, entre ellas menores de edad.

El vehículo cumplía su ruta matinal hacia Quillacollo cuando, según los primeros reportes, perdió el control y cayó al barranco, presuntamente debido a fallas mecánicas. El impacto fue tan fuerte que varios pasajeros quedaron atrapados entre los restos del bus.

Las labores de rescate se extendieron por horas. Vecinos, pasajeros y equipos de emergencia trabajaron para evacuar a los heridos. Las imágenes del accidente circularon rápidamente en redes sociales, generando profunda consternación en la región.

Los heridos fueron trasladados de urgencia a la Clínica Santa Rita del municipio de Quillacollo. Entre ellos, una niña de 11 años se encuentra en estado crítico con traumatismo encéfalo craneano grave. Fue preparada para una intervención quirúrgica de emergencia.

Los demás pacientes están bajo observación médica y se reportan estables.

La Dirección de Tránsito investiga las causas exactas del siniestro y no descarta una falla mecánica estructural como origen. El hecho ha generado un fuerte reclamo de los pobladores de Morochata, quienes exigen controles técnicos más estrictos para el transporte público, especialmente en rutas de alto riesgo.

Uno de los cuerpos, correspondiente a una mujer aún no identificada, permanece en la morgue de la clínica a la espera de ser reconocido por sus familiares. Se aguarda un informe oficial con la lista completa de víctimas.

