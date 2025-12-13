Vecinos de El Trapiche exigen seguridad tras balacera que dejó dos heridos en Santa Cruz

Dos ciudadanos venezolanos fueron atacados a balazos la noche del viernes en la urbanización El Trapiche, Santa Cruz, mientras consumían bebidas alcohólicas frente a una licorería. El hecho generó alarma entre los vecinos, quienes denuncian una creciente ola de inseguridad en la zona.

Según el reporte policial, las víctimas fueron emboscadas por cuatro personas, quienes dispararon de manera reiterada antes de darse a la fuga.

Una hora más tarde, y gracias a la denuncia de testigos, la policía junto al grupo de inteligencia DACI logró aprehender a los presuntos autores en un domicilio cercano, donde además se secuestró un arma de fuego y dos motocicletas utilizadas en el ataque.

Los vecinos afirmaron haber escuchado sobre el hecho, aunque aseguraron desconocer la presencia de los involucrados en la zona. “Escuché, pero no tengo más conocimiento del hecho. No los conocía”, comentó uno de ellos.

Asimismo, denunciaron la falta de presencia policial en el barrio, señalando que los hechos delictivos son constantes. “Aquí la policía brilla por su ausencia. Hay robos todo el tiempo y tenemos que cuidar nuestras casas por nuestra propia cuenta”, lamentó un residente.

El Ministerio Público informó que se realizó la imputación formal contra los cuatro aprehendidos, quienes este sábado serán puestos ante un juez cautelar por los delitos de asesinato en grado de tentativa y asociación delictuosa.

