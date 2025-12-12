TEMAS DE HOY:
Guardia atropellado accidente vehicular Balacera en Santa Cruz

Internacional

Intentaron incendiar un kiosco para amedrentar a testigos de un doble crimen (VIDEO)

A días del inicio del juicio por el doble asesinato ocurrido en enero de 2024, familiares de testigos denuncian balaceras, amenazas e intento de incendio de su propiedad

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

12/12/2025 9:27

Argentina

A pocos días del inicio del juicio por el asesinato de Lucas “Hámster” Romero y Nahuel “Cachorro” Rodríguez en Argentina, la familia de una testigo denunció amenazas, balaceras e intento de incendio de su comercio.

Según Claudia Romero, hermana de Lucas, dos jóvenes intentaron prender fuego un kiosco propiedad del padre de la testigo y balearon su casa y su auto. Uno de los señalados es M. A., que era menor al momento del crimen y sigue en libertad.

El doble homicidio ocurrió el 21 de enero de 2024, cuando desde un auto dispararon contra un grupo de personas que estaban parados en una vereda. Lucas recibió 17 disparos y murió en el lugar; días después falleció Nahuel. Cuatro personas más resultaron heridas.

Por el caso están imputados Alejandro “Osito” Alarcón, Verónica Elizabeth González, Jonathan Alejandro Alarcón y un menor de edad. Las audiencias comenzarán este viernes.

Claudia Romero pidió justicia: “Que reciban la condena que corresponde, prisión perpetua, porque no pueden estar en libertad”.

