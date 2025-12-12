Una explosión provocada por una fuga de gas sorprendió a los vecinos de Hayward, California, este jueves, dejando graves daños materiales en una vivienda, aunque sin reportes de personas heridas, según informaron las autoridades locales.

El incidente se originó tras la ruptura de una tubería de gas, lo que provocó una fuerte detonación que quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona. En las imágenes se observa cómo un hombre que caminaba cerca se sobresalta y huye al escuchar el estallido.

La explosión generó pánico entre los vecinos, quienes salieron alarmados de sus casas. El fuego fue controlado poco después, pero la vivienda afectada sufrió daños estructurales importantes y varias pertenencias quedaron destruidas.

Las autoridades ya iniciaron una investigación para determinar cómo ocurrió la fuga y recordaron a la población la importancia de realizar revisiones periódicas de las instalaciones de gas domiciliarias.

El video del momento exacto del estallido se ha viralizado en redes sociales, donde los usuarios comentan la magnitud de la explosión y la rápida reacción del transeúnte.

