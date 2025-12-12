TEMAS DE HOY:
Internacional

Una fuga de gas provocó explosión en Hayward, California: hubo daños materiales, pero no se reportan heridos

Una tubería dañada provocó una explosión que causó daños severos a una casa en Hayward. Autoridades piden revisar las conexiones de gas en los hogares.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

11/12/2025 20:31

Explosión en una casa de Hayward, California, debido a una tubería de gas dañada. FOTO: Alerta Mundial

Una explosión provocada por una fuga de gas sorprendió a los vecinos de Hayward, California, este jueves, dejando graves daños materiales en una vivienda, aunque sin reportes de personas heridas, según informaron las autoridades locales.

El incidente se originó tras la ruptura de una tubería de gas, lo que provocó una fuerte detonación que quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona. En las imágenes se observa cómo un hombre que caminaba cerca se sobresalta y huye al escuchar el estallido.

La explosión generó pánico entre los vecinos, quienes salieron alarmados de sus casas. El fuego fue controlado poco después, pero la vivienda afectada sufrió daños estructurales importantes y varias pertenencias quedaron destruidas.

Las autoridades ya iniciaron una investigación para determinar cómo ocurrió la fuga y recordaron a la población la importancia de realizar revisiones periódicas de las instalaciones de gas domiciliarias.

El video del momento exacto del estallido se ha viralizado en redes sociales, donde los usuarios comentan la magnitud de la explosión y la rápida reacción del transeúnte.

 

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

