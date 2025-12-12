Jugadores de Always Ready festejan un título soñado en la ciudad de El Alto

Always Ready se coronó campeón del fútbol boliviano tras una temporada impecable, consiguiendo el cuarto título de su historia en la división profesional. El equipo dirigido por Julio César Valdivieso cerró un torneo memorable, destacando por su regularidad, efectividad y la combinación perfecta entre juventud y experiencia.

El capitán del equipo, Héctor Cuéllar, calificó la temporada como “un año espectacular” y agradeció al cuerpo técnico, dirigencia y compañeros por el trabajo realizado. “Gracias a todos nosotros y al apoyo de los jugadores de experiencia, hemos podido crecer y dejarlo todo en cada partido y entrenamiento”, afirmó.

Por su parte, Enrique Triverio, otra de las figuras del equipo, destacó la importancia de la juventud en el plantel y agradeció a la afición de El Alto por su respaldo incondicional durante toda la temporada.

El director técnico Julio César Valdivieso, quien consiguió su segundo campeonato en el país, destacó la labor de sus futbolistas.

“Es mérito de los jugadores. Han hecho un torneo extraordinario y hemos tenido más del 80% de efectividad. Estoy agradecido con la vida, con mi familia y con todo el staff que nos apoyó durante el año”. Además, confirmó que seguirá al frente del club al menos dos años más y que se buscará mantener la base del equipo para encarar la próxima Copa Libertadores.

Con este campeonato, Always Ready cierra un ciclo histórico con 71 puntos acumulados y un equipo que se mantuvo invicto en su casa. Ahora, el objetivo del club se proyecta hacia la Copa Libertadores 2026, donde buscarán dejar una huella histórica y demostrar que el fútbol boliviano puede competir a nivel continental.

