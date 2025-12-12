Zvonko Matkovic: "Vamos a poder electrificar el 98% del departamento"

Santa Cruz se prepara para dar un paso decisivo en la electrificación de sus zonas rurales. Más de 600 familias cruceñas, ubicadas en provincias que aún carecen de este servicio básico, comenzarán a recibir energía eléctrica gracias a un convenio intergubernativo firmado entre la Gobernación cruceña y el Gobierno central.

El asambleísta departamental Zvonko Matkovic explicó que “la energía eléctrica es un servicio básico que deberían tener todas las personas en el departamento” y aseguró que el proyecto no responde a un tema de lujo, sino a una necesidad fundamental para las comunidades.

El convenio, que contempla una inversión de 42 millones de dólares a ejecutarse en un plazo de cinco años, permitirá realizar múltiples proyectos de electrificación rural. Matkovic indicó que “la Gobernación será la que no solamente elaborará los proyectos a diseño final, sino que decidirá el progreso, decidirá el desarrollo de nuestro departamento”.

El legislador destacó además que los recursos provienen de un crédito aprobado por la anterior legislatura.

Según Matkovic, el convenio establece condiciones claras para proteger la autonomía departamental y garantizar la gestión adecuada de los proyectos.

“Primera condición, vamos a ponerlo en el convenio. Esto es, por única vez, que este departamento va a firmar un contrato en un convenio en estas condiciones… Segunda condición, la gobernación es la que decidirá dónde se hacen las inversiones… Tercera condición, una vez concluidas las obras, deben ser transferidas a la cooperativa rural de electrificación”, indicó.

En una primera fase, ya se han recepcionado siete proyectos que beneficiarán a 568 familias, y se espera que el número total de beneficiarios pueda llegar a más de 3.000 familias en el corto plazo, afirmó el asambleísta.

El cronograma de ejecución indica que, una vez elaborados los estudios y diseños finales, los proyectos podrían licitarse y comenzar su construcción en un plazo de 60 a 90 días. “Los siete proyectos que ingresó la Gobernación suman 28 millones de bolivianos… Tenemos 42 millones, los estudios que tenemos es que vamos a poder electrificar el 98% del departamento”, afirmó Matkovic.

El asambleísta anunció que toda la documentación de los proyectos será puesta a disposición de la ciudadanía a través de las redes de la Gobernación y de las subgobernaciones, buscando transparencia y cercanía con las comunidades.

Mira la programación en Red Uno Play