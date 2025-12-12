¡Últimos nominados! Rodrigo Giménez y Fire Steps van directo a la eliminación

Al concluir las tres presentaciones de la noche, la jueza encargada de definir al nominado, Elka Meyer, anunció su decisión final. La determinación —según explicó— se basó en el rendimiento general del equipo y en los errores registrados durante su performance.

“Se valora el esfuerzo de los chicos, todos se esforzaron muchísimo. Sin embargo, hubo nerviosismo y, en ciertos momentos, el lip sync no fue bueno. Por lo tanto, el equipo que se va a eliminación es el de Rodrigo Giménez y la academia Fire Steps”, indicó Meyer.

Con esta decisión, Rodrigo y Fire Steps deberán volver al escenario este domingo, en la gala de doble eliminación, para defenderse con la misma coreografía que les costó la nominación: ‘Malhari’, de la película Bajirao Mastani.

Aunque la interpretación fue aplaudida por el público y generó opiniones divididas entre los jueces, también se evidenciaron errores que pesaron en el veredicto, acompañados de varias recomendaciones para mejorar.

